«Межрегиональный центр прав человека» собирается оспаривать решение Свердловского областного суда, по которому правозащитники обязаны выплатить компенсацию сотрудникам Исправительной колонии №5 Нижнего Тагила. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат МЦПЧ Роман Качалов.

«Мы подадим кассационную надзорную жалобу, а также обратимся в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — ред.) в связи с нарушением статей Европейской конвенции о защите прав человека №6 (право на справедливое судебное разбирательство) и №10 (свобода выражения мнения). И я не сомневаюсь, что выиграем», — рассказал адвокат.

Три материала сайта правозащитников pravo-ural.ru в среду были признаны «порочащими деловую репутацию» ИК-5 Нижнего Тагила, сообщил «Новой газете» руководитель пресс-службы областного ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Суд первой инстанции обязал правозащитников выплатить компенсации в размере 300 тысяч рублей каждому сотруднику ИК-5, чьи фамилии упоминались в текстах. Однако после апелляционной жалобы сумма была уменьшена до 70 тысяч рублей. Также было снято обвинение с правозащитницы Ларисы Захаровой, в материале которой суд не обнаружил противоправных действий, рассказал адвокат Качанов.

По словам адвоката, при рассмотрении дела судья проигнорировала тот факт, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено Следственным комитетом. Принятое судом решение полностью основывалось на отмененном постановлении. Также «Межрегиональному центру прав человека» было отказано в ходатайствах. Как рассказал «Новой газете» Качанов, в материалах, которые позже были названы «порочащими честь и достоинство» сотрудников ИК-5, судом рассматривались «вырванные из контекста фразы» и цитаты заключенных, которые рассказывали о нечеловеческих условиях в колонии.

На данный момент к «Межрегиональному центру прав человека» подано еще два иска от Исправительных колоний №53 и №46. Начальник ИК-46 оспаривает материал сайта, в котором условия колонии были названы «пыточными». Как сообщил «Новой газете» руководитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко, сотрудники еще нескольких колоний Свердловской области готовят иски к МЦПЧ.

Юлия Лукьянова