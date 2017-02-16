Согласно информации на сайте Верховного суда, рассмотрение ходатайства об отмене приговора и освобождении Ильдара Дадина состоится 22 февраля в 10:00. Адвокат Ксения Костромина сказала «Новой газете», что ожидает принятия решения по ходатайству в тот же день.

Ходатайство было подано адвокатами 13 февраля на основании позиции Конституционного суда о том, что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру», поскольку уголовное дело в отношении Дадина не могло быть возбуждено, поскольку два постановления об административных правонарушениях не вступили на тот момент в законную силу.

Напомним, 24 января в Конституционном суде в Санкт-Петербурге состоялось рассмотрение жалобы Ильдара Дадина, решение по которой было оглашено 10 февраля.

7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ). В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения для Дадина до двух с половиной лет. Ильдар Дадин стал первым осужденным по этой статье Уголовного кодекса.