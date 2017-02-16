Правозащитники предложили внести поправки к закону об общественном контроле, позволяющие проводить дополнительный набор в состав общественных наблюдательных комиссий. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Проект поправок был разработан совместно Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и Общественной палатой. Авторы инициативы предлагают определить два основания для дополнительного набора в ОНК: если комиссия не образована в правомочном составе или если совет Общественной палаты, занимающийся процедурой формирования комиссий, по рекомендации примет решение о дополнении состава.

Эта инициатива призвана разрешить ситуацию, из-за которой общественные наблюдательные комиссии в нескольких регионах России оказались недоукомплектованы. По результатам выборов в ОНК попали бывшие работники Федеральной службы исполнения наказаний, выходцы из силовых структур и сотрудники непрофильным некоммерческих организаций.

В то же время, в новый состав комиссии не включили известных правозащитников, в частности, Зою Светову, Анну Каретникову, Андрея Бабушкина и Елену Масюк. После этого бывшие члены ОНК подали в суд на совет Общественной палаты из-за несогласия с этим решением.

Подготовила Юлия Минеева