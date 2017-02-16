Кировский районный суд запретил пенсионеру, бывшему военному летчику совершать полеты на самодельном деревянном воздушном судне, а также оштрафовал на 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В течение лета 2016 года житель села Верх-Тула летал на самодельном воздушном судне, собранном из дерева и пластика над местными дачами до тех пор, пока об этом не узнала прокуратура.

Транспортная прокуратура проводила проверку в рамках антитеррористической компании. Около здания местного садового общества сотрудники прокуратуры увидели два воздушных судна, опросили местного сторожа и позвонили в полицию. Из запроса правоохранительных органов стало известно что, 64-летний бывший военный летчик Анатолий Яшанин вместе со своим сыном сделали три самолета, на одном из которых Яшанин совершал полеты, рассказали в прокуратуре.

Бывший военный-летчик вместе с сыном подавали заявку на получение сертификата летной годности для одного из самолетов, на котором пенсионер и совершал полеты, но сертификат на момент прокурорской проверки получен не был. Кроме того, «самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк». В то время как сам Яшанин не проходил обязательного медицинского обследования и не имел свидетельства пилота.

«Говорят, якобы мы гробим таланты, но, послушайте, это же бомба замедленного действия, пенсионер на какой-то деревяшке летал, как во время Великой Отечественной войны, кроме того, никто не знает, какое у него здоровье. Он ведь даже не летчик, а пилот-техник, это у него в свидетельстве написано, кроме того, у меня большие сомнения есть, что он вообще летал раньше»,— рассказали в Новосибирской транспортной прокуратуре.

Кроме того, Яшанин летал в воздушном пространстве вблизи новосибирского аэропорта «Толмачево» и при этом не направлял заявок в местный филиал Аэронавигации Западной Сибири. Пенсионер на самодельном самолете мог столкнуться с другими воздушными судами, совершающими коммерческие рейсы, уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки Новосибирская транспортная прокуратура направила два иска в Кировский и Новосибирский районные суды по месту проживания ответчиков. Один иск к летчику Анатолию Яшанину, а другой к сыну пенсионера, который формально являлся собственником летательного аппарата.

В итоге Яшанину запретили летать, а его сыну сдавать самолеты в аренду, а также «использовать их по прямому назначению», рассказала представитель прокуратуры Оксана Горбунова. В ведомстве добавили, что каждый год сталкиваются со случаями «нелегальных полетов». Так, в прошлом году в Чистоозерном районе Новосибирской области сотрудники прокуратуры за незаконное осуществление полетов арестовали местного фермера.

Андрей Дубровский