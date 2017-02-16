Правительство России приняло проект, который предлагает внедрить в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет» — «зеркальный» сайт, сообщает РИА новости.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров рассказал, что проект «зеркальных» сайтов поможет защитить российскую киноиндустрию от пиратства, при этом его реализация не потребует дополнительных затрат.

«В рамках текущей численности. Никаких дополнительных затрат не потребуется», — цитирует его агентство.

Теперь, после принятия первоначального решения о блокировке какого-то ресурса, для блокировки его «зеркал» будет достаточно судебного приказа, а не заседания. Сами «зеркала» будут определяться экспертной оценкой.

«Мы уточняем особенности правоприменения. Технологии всегда будут и везде опережать законодателей, так что это не какой-то конечный результат, это процесс. По мере появления новых технологий, думаю, нам удастся убеждать законодателей принимать новые поправки», — рассказал министр.

По словам Никифорова, законопроект будет касаться только авторского права и будет направлен прежде всего на защиту российских производителей контента, в первую очередь, киноиндустрии, где производители «больше всего страдают в дни премьер, первые дней десять».

При этом зарубежные правообладатели тоже смогут обратиться за защитой своей интеллектуальной собственности, но приоритетом для правительства являются правообладатели из России.

«Статус национальных кинокартин в год имеют порядка 100, из них на экране активно отрабатывается 50 картин. Это примерная оценка того, какое количество фильмов для нас чувствительно с точки зрения интернет-пиратства», — сказал Никифоров.

Ранее депутат от «Единой России» Александр Шолохов рассказал, что в течение весенней сессии в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит эффективнее бороться с «зеркалами» пиратских сайтов.

Подготовил Андрей Дубровский