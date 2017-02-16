Авиакомпания «Победа» заявила о намерении привлечь частные охранные предприятия, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников. Как сообщили в компании, это решение «обусловлено в том числе недостаточно жесткими законодательными мерами, которые применяются к агрессивным пассажирам».

На прошлой неделе сотрудник авиакомпании был избит пассажиром в аэропорту «Внуково». По сообщению «Победы», мужчина опоздал на регистрацию, поэтому в перелете ему было отказано. Тогда пассажир поднялся в офис лоукостера и потребовал возврата денег за билет, после чего «плюнул сотруднику авиакомпании в лицо и применил грубую физическую силу, нанеся несколько ударов в голову».

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«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», — цитируют слова генерального директора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова в пресс-релизе.

После инцидента авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», призвала депутатов Государственной думы ускорить введение уголовной ответственности для агрессивных пассажиров и ввести «черные списки».

В конце сентября президент России Владимир Путин поддержал предложение генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева не допускать на борт пассажиров из «черных списков» по примеру иностранных авиаперевозчиков.

Подготовила Юлия Лукьянова