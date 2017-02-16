Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в преддверии министерского заседания G20 в Бонне. Об этом сообщает Интерфакс.

В ходе встречи Тиллерсон выразил готовность работать с Россией в тех сферах, которые отвечают интересам американского народа, но призвал Москву к соблюдению минских договоренностей.

«Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия на Украине», — сказал глава Госдепартамента.

Сергей Лавров назвал встречу с Тиллерсоном продуктивной. По его словам, США заявили о готовности поддержать межсирийские переговоры в Астане и подключиться к урегулированию конфликтов, в частности на Украине. При этом, как сообщил глава МИД, вопрос санкций на встрече не обсуждался.

Встреча глав МИД стран G-20 проходит в Бонне 16-17 февраля.

Подготовила Вера Юрченко