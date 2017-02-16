После перепроверок допинг-проб с летних Олимпиад 2008 и 2012 годов 19 российских легкоатлетов должны вернуть 23 медали и другую олимпийскую атрибутику в Международный олимпийский комитет (МОК), из них 11 медалей подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В организации уточнили, что пока возвращена только одна медаль. Ее вернул участник мужской эстафеты 4х400 метров на Играх 2008 года в Пекине Антон Кокорин.

«Стоит отметить, что сам Антон не нарушал антидопинговых правил, но будучи участником эстафетной команды, в составе которой был Денис Алексеев, чья проба дала положительный результат, в соответствии с правилами обязан, наряду с другими членами эстафетной команды, вернуть олимпийскую атрибутику», — отметили в ВФЛА.

В организации добавили, что спортсмен вернул медаль и диплом в декабре 2016 года, чем «подтвердил приверженность олимпийским идеалам и соблюдению правил Международного олимпийского комитета».

«ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру», — подчеркнули в федерации.

В другом сообщении на сайте ВФЛА говорится, что те спортсмены и тренеры, которые не сдали медали и не вернули призовые деньги, «не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд».