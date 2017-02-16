Кремль дал указание государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о новом президента США Дональде Трампе, пишет Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

По данным агентства, указания в первую очередь касаются государственных телеканалов. Bloomberg отмечает, что они были даны на фоне растущих антироссийских настроений в Вашингтоне. При этом, пишет агентство, в России опасаются, что политика новой администрации США будет не такой дружественной, как предполагалось изначально.

Один из собеседников издания сообщил, что в Кремле объясняют свое распоряжение падающим интересом зрителей к процессу смены власти в США. По мнению другого собеседника, не стоит ожидать волну критики в адрес президента США в российских государственных СМИ, просто упоминаний о нем станет меньше.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также рассказывает в колонке для Deutsche Welle Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК, куда входит, в том числе телеканал «Россия», получил указание, суть которого «сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”».

Bloomberg также отмечает, что решение «умерить публичные ожидания» по поводу улучшения отношений двух стран появилось после увольнения советника президента США Майкла Флинна, который ушел в отставку на фоне скандала из-за его контактов с российским послом.

Кроме того, агентство пишет, что после того, как президент США Дональд Трамп заявил о «захвате» Крыма Россией, российские чиновники, которые «ранее охотно комментировали местным СМИ новости из Вашингтона, вдруг стали менее разговорчивыми».