«Россети» скорректируют финансирование ремонтной программы в Чечне на 2017 год, увеличив затраты до 175,47 млн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой напресс-службу компании.

Речь идет о финансировании стройплощадки Грозненской ТЭЦ на 2017 год. Согласно приказу Минэнерго России инвестпрограмма АО «Чеченэнерго» предусматривает финансирование на общую сумму 126,37 млн. В рамках формирования ремонтной программы «Чеченэнерго» на 2017 год были запланированы ремонты на сумму 149,16 млн руб.

На период 2018–2019 годов цифры еще обсуждаются, уточнили в компании. Всего в 2017 году на капитальный ремонт линий электропередачи будет направлено 74,2 млн руб., на ремонт оборудования подстанций всех классов напряжения — 31,41 млн руб.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой «Россети» и «Газпрома». Это произошло на совещании у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

«Говорят и обвиняют наши народы в том, что мы не способны платить за газ, за свет, за энергетику. На самом деле народы Кавказа, в частности, Чеченской республики, очень примерны. Я считаю, что это недоработка тех компаний, которые продают газ, свет, и их отношение к своей работе, деятельности... На самом деле регионы помогают “Газпрому”, «“Россетям”, всем организациям. Все, что в наших силах, мы делаем — я про “Россети” и “Газпром” — но отдачи никакой нет. Говорят, обсуждают... и в результате федеральный центр не дает денег. “Ну зарабатывайте деньги”. А как можно зарабатывать деньги, если у тебя полностью изношена техника, сети?», — заявил Кадыров.

Глава Чечни не исключил, что со стороны жителей республики могут быть поданы судебные иски к «Россетям» и «Газпрому», поскольку они живут «как будто у них XIX или какие-то века, [когда] жили без света».

«Если люди будут писать заявления, то у “Россетей” будут большие проблемы. То же самое и “Газпром”... У нас изношенность на 80–90%, разрушено все (…) Я прошу донести до руководства, правительства, что регионы днем и ночью выполняют их работу», — заключил Кадыров.