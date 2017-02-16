Минобороны России восстановило Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова после гибели в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года части его артистов, сообщает Интерфакс.

Обновленный состав ансамбля в четверг, 16 февраля, впервые вышел на сцену Центрального академического театра российской армии.

Заместитель министра обороны России Николай Панков, открывая концерт, отметил, что «наша обязанность перед ними [погибшими] — сохранить уникальный ансамбль». Он добавил, что восстановление легендарного коллектива в кратчайшие сроки стало для Министерства обороны важнейшей задачей.

Сообщается также, что 23 февраля артисты ансамбля выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника в Кремлевском дворце, а 24 февраля — на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.