Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикацию Bloomberg о том, что российские государственные СМИ получили указание из Кремля перестать «льстиво» рассказывать о президенте США Дональде Трампе, сообщает «Газета.Ru».

«Летят утки», — ответил Песков на просьбу издания прокомментировать эту информацию.

Ранее Bloomberg со ссылкой на трех неназванных источников сообщил, что Кремль дал указание государственных СМИ выпускать поменьше «льстивых» материалов о Трампе.

По данным агентства, указания в первую очередь касаются государственных телеканалов, и были даны на фоне растущих антироссийских настроений в Вашингтоне.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также рассказывал в колонке для Deutsche Welle и Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК, куда входит, в том числе телеканал «Россия», получил указание, суть которого «сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”».