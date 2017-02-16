Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации ИК-3 регионального управления ФСИН и постановил освободить 30-летнюю заключенную с тяжелым заболеванием, сообщил «Новой газете» адвокат осужденной Михаил Беньяш.

Женщина страдает тяжелой патологией крови, характеризующейся критическим снижением концентрации представителей важнейших фракций лейкоцитарного ряда — гранулоцитов. Из-за ухудшения здоровья ее пришлось доставить в гражданскую больницу. Там у женщины выявили плазмоклеточный лейкоз, который отличается агрессивным течением и короткой продолжительностью жизни.

Как пояснил адвокат осужденной Михаил Беньяш, состояние женщины с самого начала было тяжелым. Обострение болезни началось уже в следственном изоляторе. А по прибытию в колонию ее сразу положили в санчасть, освободив от принудительных работ.

«Состояние достаточно тяжелое, трудно его доказать, на все запросы ответ мы получали, что болезнь в стадии ремиссии, это значит что обострения нет. За два года ее нахождения в колонии состояние постоянно ухудшалось, там постоянная стрессовая ситуация в местах лишения свободы, в то время когда даже в России не в каждом городе могут такую болезнь лечить. Когда начиналось обострение, ей просто витаминчики кололи, температуру понижали, но не лечили», — рассказал адвокат.

Михаил Беньяш несколько раз писал запросы, с просьбой освободить свою подзащитную в связи с тяжелым состоянием. Но, как утверждает адвокат, все запросы остались проигнорированы.

«Первый запрос я писал еще в начале 2016 года. Мы стали собирать документы по ее состоянию здоровья, и у меня есть все основания полагать, что ее «плохие» анализы не доходили. А сейчас, когда я подготовил очередное заявление, администрация колонии, видимо, пошла на опережение», — сказал Беньяш.

25 февраля, после вступления решения суда в законную силу, женщина вернется домой, в Санкт-Петербург. До конца срока наказания ей оставалось еще почти шесть лет.

Женщину осудили по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса России. Как рассказал адвокат, она приехала на свидание к молодому человеку в Сочи, который в составе группы лиц занимался распространением наркотических веществ — гашиша и марихуаны на территории города. Адвокат уточнил, что обвинение женщины строится на ее телефонных разговорах со своим молодым человеком. Ей вменили пособничество в совершении преступления, следствие расценило ее роль как «диспечера» преступной группировки.

Андрей Дубровский