Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и муниципальный депутат от «Единой России» Антон Ермаков привлечены в качестве ответчиков по делу о фальсификациях на выборах в подмосковном Реутове.

Реутовский городской суд сегодня вынес решение по иску кандидата в депутаты Мособлдумы от партии «Яблоко» Евгения Куракина. Куракин требует отмены результатов выборов на участке №2669, где он на видео зафиксировал вброс бюллетеней в урны для голосования при выключенном свете.

«После того, как Навальный разместил у себя на сайте под статьей мой ролик (она называлась «Ночь сумеречных гадов»), председатель ЦИК Элла Памфилова вызывала меня к себе на прием. Есть даже видео с этого приема, где председатель избиркома Московской области рассказывала на камеру, что свет выключался всего на три секунды, и никто там не двигался в это время. В действительности там на 50 секунд отключался свет, и все было очевидно. Там даже камеры на избирательном участке готовили вброс — одна камера была отвернута в пол, другая — в стену. Фактически все смотрели в сторону наблюдателей», — рассказал Куракин «Новой газете».

Муниципальный депутат от «Единой России» Антон Ермаков, по словам Куракина, в течение нескольких часов закрывал протокол своим телом, когда Куракин пытался снять незаполненную копию протокола на видео.

Следующее заседание суда состоится 27 марта.

Единый день голосования 18 сентября 2016 года был отмечен большим количеством нарушений на выборах всех уровней — муниципальном, региональном, федеральном. Партия «Яблоко» подала в суды несколько десятков исков.