В семье миллиардера Аркадия Ротенберга есть компания, которая возит родственников и сотрудников бизнесмена на лечение в Германию. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на двух неназванных источника, пользовавшихся услугами фирмы.

Они рассказали, что компанию Vitalis-medical примерно пять лет назад создала дочь Ротенберга Лилия. Изначально в Германию при помощи компании ездили члены семьи Ротенбергов, включая самого Аркадия Ротенберга (до тех пор, пока в 2014 году он не попал под санкции Евросоюза). Позже ездить стали и его сотрудники, а также партнеры. В последнее время благодаря «сарафанному радио» круг клиентов расширился.

Компания предлагает клиентам организовать лечение в различных клиниках Германии, а также провести полное медицинское обследование. Цена такого обследования составляет 2,9 тыс. евро, уточняет «Дождь». Описание услуги корреспондент получил, представившись клиентом.

Представитель Ротенберга не стал отрицать, что у дочери миллиардера есть эта компания, однако в настоящее время, по его словам, Лилия Ротенберг ею не занимается. Сама она проживает в России.

«Дождь» также узнал, что Лилии Ротенберг 38 лет, она получила медицинское образование и вышла замуж за человека, работающего с Ротенбергами. При этом, как пишет телеканал, некоторых клиентов компании она сопровождала сама, также Лилия Ротенберг выступала переводчиком в общении с врачами.

На вопросы телеканала дочь миллиардера не ответила.