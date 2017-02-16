Нина Карпенко и Елена Дрюкова, фермеры из Краснодарского края, участвовавшие в протестах против коррупции в сельском хозяйстве, не смогли попасть на съезд отраслевого объединения фермеров — Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

По словам Нины Карпенко, люди, пропускавшие участников съезда в здание правительства Москвы, не пустили ее и Дрюкову, ссылаясь на то, что их не было в списках делегатов. До этого, по словам женщин, региональное отделение Ассоциации не включило их в состав делегации.

И Карпенко, и Дрюкова входят в рабочую группу при губернаторе по вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сельскохозяйственного назначения.

Группа должна разрешить конфликтную ситуацию, когда сотни тысяч гектар сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае находятся в теневом обороте, а у фермеров постоянно возникают проблемы с юридическим оформлением прав на землю и просто физическим доступом к ней: по словам Нины Карпенко, однажды к ее полю просто приехал автобус с вооруженными людьми, которые задержали ее, а сами засеяли поле.

«Новая» подробно писала о проблемах кубанских фермеров и «тракторном марше» 23 августа прошлого года: тогда фермеры на 17 тракторах хотели доехать до Москвы, но полиция не позволила им выехать даже за пределы региона.

Связаться с представителями АККОР вечером в четверг не удалось.

Президент АККОР Владимир Плотников сообщил «Новой», что не давал распоряжения не пропускать женщин в здание. «На съезд список составляет региональная организация. Я не знаю этих женщин», — сказал Плотников. По словам же Нины Карпенко, утром 16 февраля она звонила главе АККОР на мобильный, но он отказался с ней разговаривать.