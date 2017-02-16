В 2013 году «Диссернет» в ходе тотальной проверки депутатов Госдумы нашел плагиат в диссертации тогдашнего депутата Дениса Вороненкова, ныне объявленного в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, сообщил «Новой газете» один из основателей проекта Андрей Заякин.

По его словам, Вороненков позаимствовал 203 страницы чужого текста сразу у четырех человек. Собственного текста в диссертации Вороненкова практически нет, отметил Заякин.

Вороненков также поучаствовал в защите (в качестве научного руководителя) прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Павла Данилова, а также был официальным оппонентом при защите диссертации руководителя аппарата Совета Федерации Сергея Мартынова. Как отметил Заякин, «диссертация прокурора Данилова стала знаменитой выражениями типа “судейско-прокурорская демагогия”, так как тексты были взяты у правозащитников»,

«Отозвать ученую степень Вороненкова невозможно, поскольку этому мешает срок давности, за отмену которого фракция КПРФ голосовала в 2015 году», — добавил Заякин.

Диссовет при Всероссийском государственном университете юстиции (РПА) рассматривал заявление «Диссернета» о лишении Мартынова ученой степени. Он уже подтвердил наличие заимствований. Решение Экспертного совета ВАК еще не принято.

По диссертации Данилова также подано заявление о лишении степени, процесс отзыва ученой степени продолжается, при этом экспертный совет ВАК, по сообщению Заякина, нарушил норму об обязательном оповещении участников процесса и приглашении их для обсуждения, что «Диссернет» связывает с желанием избежать публичной дискуссии и незаметно протащить оправдание некорректных заимствований в президиум ВАК.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Накануне Вороненков рассказал, что получил гражданство Украины. По его словам, это произошло еще 6 декабря — спустя два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы.