Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Об этом в фейсбуке сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Прилепин с октября 2016 года занимает должность заместителя командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В Кремле не стали комментировать участие Прилепина в формированиях ДНР. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков только отметил, что раждане России и других стран Западной Европы «по зову сердца» или по иным соображениям могут находиться в непризнанных республиках.