Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает вопрос о передаче ей объектов Спасо-Андроникова монастыря, где сейчас располагается Музей древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева. Об этом сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Мы считаем, что комплекс нужно передавать в пользование церкви, соответствующей религиозной организации в рамках федерального закона №327. Но это процесс, скажем так, небыстрый», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам игумении, чтобы начать передачу Андроникова монастыря, нужно сначала собрать определенный пакет документов, а также направить заявление о передаче.

«Подачу заявления согласовывает непосредственно святейший патриарх. И, собственно, от его одобрения зависит направление заявки. По моим сведениям, заявление пока не подано», — рассказала игумения.

В беседе с Интерфаксом игумения уточнила, что в настоящее время «никаких переговоров на этот счет не ведется», поскольку «сейчас есть другие текущие вопросы».

Вместе с тем первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов сообщил, что ведомство пока не получало от РПЦ запросов о передаче ей в безвозмездное пользование Спасо-Андроникова монастыря, передает ТАСС.

Андроников монастырь находится в Москве на набережной реки Яуза (Андроньевская площадь, дом 10). Он был основан в 1357 году. В годы советской власти монастырский некрополь был разорен. Сейчас в монастыре находится Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Напомним, 10 января стало известно о намерении властей Санкт-Петербурга передать РПЦ Исаакиевский собор, сохранив при этом его музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. В частности, 12 февраля у собора прошел крестный ход за передачу РПЦ. В тот же день протестующие против встали кольцом вокруг собора.