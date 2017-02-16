Министерства обороны и культуры России подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического и военно-исторического воспитания и туризма, сообщает Интерфакс.

«За всю историю вооруженных сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история — это вещи абсолютно взаимоувязанные»,— подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу.

Генерал также рассказал, что Минобороны и Минкультуры договорились о содействии организации патриотического воспитания в школах и вузах. Ведомства также планируют привлекать детей и молодежь к краеведению и физкультуре, а также проводить совместные мероприятия и акции.

Также решено вместе создавать художественные и учебные фильмы.

Кроме этого, в число совместных проектов двух ведомств вошла «координация поисковой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков».

Глава Минкультуры России Владимир Мединский сообщил, что его ведомство работает над созданием нескольких музеев: Музея Зои Космодемьянской, первого в России Музея московских стрельцов и Музея военной формы.