Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен на следующей неделе подписать «новый исчерпывающий указ для защиты американцев» от нелегальной иммиграции в страну, передает Интерфакс.

«Мы планируем выпустить новый указ на следующей неделе, который полностью позволит защитить нашу страну и наших людей», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как ожидается, указ коснется ужесточения законодательства в области иммиграционного контроля. Подробностей о содержании указа президент США не сообщил.

В конце января Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением — Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Указ привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама. Для России последствием указа стало ужесточение правил выдачи виз.

Запрет был приостановлен федеральным судом, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ.

Дональд Трамп назвал решение суда политическим и пообещал, что его администрация в итоге выиграет дело. Вслед за этим администрация президента США провела серию депортаций нелегальных мигрантов по всей стране.