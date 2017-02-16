Слова менеджера по интернет-маркетингу сотового оператора «Мегафон» назвали в компании заявлениями частного характера, передает РБК со ссылкой на пресс-службу «Мегафона».

«Высказанная позиция является его собственной точкой зрения», — заявил представитель компании.

Ранее менеджер по интернет-маркетингу «Мегафона» Антон Елизаров в ходе заседания Общественной палаты сказал, что к созданию так называемых «групп смерти» в соцсети «Вконтакте» якобы причастны украинские националисты.

Елизаров утверждает, что провел собственное расследование, общался с администраторами подобных групп и в итоге пришел к выводу, что в их создании замешаны украинские националисты. Елизаров пообещал поделиться со следствием данными, полученными в результате этого расследования.

Накануне представитель «Вконтакте» рассказал, что с февраля социальная сеть блокирует аккаунты пользователей, которые используют на своей странице хештеги, связанные с «группами смерти».