Русской православной церкви (РПЦ) придется ввести ограничение на посещение Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в случае его передачи в ее пользование, сообщил первый замминистра культуры России Владимир Аристархов, передает ТАСС.

По его словам, это обусловлено необходимостью снижения нагрузки на памятник, которому в противном случае может быть нанесен ущерб.

«Насколько я помню, 2 млн 800 тыс. посетителей приходят в Исаакий ежегодно по билетам за деньги. Если вход будет свободным, то людей там будет еще больше, как в метро в час пик. Пусть они подумают, что сделают, чтобы ограничить доступ, хотя для церкви это сложно», — сказал Аристархов.

Аристархов привел в пример музей-заповедник Херсонес-Таврический в Крыму, где год назад благодаря спонсорской поддержке получилось организовать бесплатный вход. При этом он отметил, что там из-за этого «втрое подскочило число посетителей». «И это реальная угроза сохранности памятника», — подчеркнул Аристархов. Он также отметил, что поток туристов в Исаакиевский собор в Петербурге «гораздо больше, чем в Херсонесе».

В настоящее время планируется ввести ограничение на посещение Херсонеса-Таврического. При этом предельную численность посетителей определят по специальной методике — по счетчику. «Впустили определенное число человек, счетчик считает и потом — стоп. Один выходит, один заходит», — пояснил Аристархов.

Кроме этого, первый замминистра подчеркнул, что пока документально оформленного решения о передаче Исаакиевского собора нет и попросил «подождать».

«Но чтобы ни случилось, мы защищаем памятник, и его новый хозяин будет обязан выполнять меры по его охране. Мы, в свою очередь, примем меры для того, чтобы музей получил равноценные помещения, если он будет находиться не в Исаакии», — заявил Аристархов, добавив, что его ведомство продолжит финансировать реставрационные работы в соборе.

«Мы не финансируем церковь. Мы можем финансировать памятник вне зависимости от того, кто собственник. И это правильно, мы защищаем интересы не только верующих, но и всего народа в целом», — заключил Аристархов.

Ранее стало известно, что РПЦ рассматривает вопрос о передаче ей объектов Спасо-Андроникова монастыря, где сейчас располагается Музей древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева.

10 января власти Санкт-Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор, сохранив при этом его музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. В частности, 12 февраля у собора прошелкрестный ход за передачу РПЦ. В тот же день протестующие против всталикольцом вокруг собора.