Президент США Дональд Трамп заявил, что публикации в американских СМИ о России мешают ему пытаться наладить отношения между государствами, передает Интерфакс.

В ходе пресс-конференции Трамп сказал, что ему как политику было бы легче взять «жесткий курс» по отношению к России, однако он решил «выбрать другой путь». Он объяснил, что если бы он был жестче к России, то тогда он сможет договориться с российскими властями.

«Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией», — сказал Трамп. Он отметил, что пока не знает, удастся ли ему достичь взаимопонимания.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Кремль якобы «спустил» указание СМИ перестать хвалить Трампа. По словам источников агентства, в Кремле это мотивируют тем, что российские зрители потеряли интерес к тому, как приходит к власти новая администрация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эти сведения отрицает. По его словам, публикация Bloomberg является «уткой».

Во вторник, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация США ждет от России деэскалации конфликта на Украине. В среду в своем твиттере Трамп заявил, что Крым был «отобран» Россией у Украины.