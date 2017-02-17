Европарламент принял резолюцию об усилении централизации Европейского союза, создании общей европейской армии и поста министра финансов ЕС, передает «Би-би-си».

Голоса при этом разделились почти пополам. «За» документ, предложенный экс-премьером Бельгии Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Как отмечает «Би-би-си», одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС. В то же время вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что на данный момент это не является приоритетом.

«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского союза отказываться от выполнения коллективных решений», - говорится в сообщении.