Россия завершит в 2017 году выплату внешнего долга СССР, пишут «Известия» со ссылкой на министерство финансов.

Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. Погашение будет осуществлено до лета.

Ранее сообщалось, что Россия погасила обязательства СССР перед Македонией на $60,6 млн.

Единственной страной, задолженность перед которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. В декабре минувшего года стало известно, что размер долга составляет $125,2 млн.

По словам профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, на внешний долг России этот исторический факт никак не повлияет, поскольку сегодня вопрос внешнего долга сместился в сторону корпоративного сектора. «Долг корпоративного сектора по некоторым оценкам достигает $700 млрд, при этом объем международных резервов — 394 млрд долларов. И хотя санкции несколько умерили аппетиты российских компаний занимать за границей, пока масштабы внешней задолженности бизнеса внушительные», — объясняет он.

Внешний долг СССР образовался в результате активности на долговом рынке после 1983 года, перед Югославией долг — в результате торговых взаимоотношений.