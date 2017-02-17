Госкомпания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отказе от иска к «Транснефти», передает Интерфакс со ссылкой на источник в суде.

Речь идет об иске об определении условий договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. Отказ от судебного разбирательства направлен в связи с внесудебным урегулированием спора.

В конце 2016 года «Роснефть» направила иск к «Транснефти» по вопросу заключения договора на транспортировку нефти в 2017 году. В начале марта суд должен был начать рассматривать этот иск, вплоть до марта суд наложил на «Транснефть» обеспечительные меры, запрещающие ей прекращать или сокращать транспортировку нефти госкомпании на основании отсутствия договора. «Транснефть» подала тогда апелляционную жалобу.

Как выяснилось, «Роснефть» и «Транснефть» с 2014 года спорят из-за технологических потерь нефти в системе магистральных нефтепроводов. На заседаниях рабочей группы в министерстве энергетики нефтяная компания пытается добиться изменений, однако ведомство посчитало это нецелесообразным.

В ноябре прошлого года «Транснефть» направила «Роснефти» очередной договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год, но «Роснефть» так и не подписала его