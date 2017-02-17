Два участка столичного музея-заповедника «Коломенское» отдадут под строительство второго кольца московского метрополитена, сообщает РБК со ссылкой на проект планировки участка Третьего пересадочного контура метро.

Из состава заповедника «Коломенское» будут изъяты два участка общей площадью 0,34 гектара в районе проспекта Андропова и улицы Новинки. Там построят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики».

На новом участке построят четыре станции. Линия пройдет под территорией «Коломенского» и под Москвой-рекой.

В качестве столичные власти увеличат площадь озелененной территории вдоль местной речки.

Кроме того, участки такой же площади площади изымут из состава природного комплекса «Долина реки Нищенки», на них разместят вентиляционные киоски. В качестве компенсации на Луговом проезде появится сквер.

В общей сложности строительство участка Третьего пересадочного комплекса затронет более 80 гектаров.