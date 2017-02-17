Вице-президента и фактического главу южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ена арестовали по делу о коррупции и возможном импичменте президента страны Пак Кын Хе, передает Reuters.

После задержания топ-менеджера доставили в следственный изолятор на время решения вопроса о мере пресечения. Он находится в одиночной камере со столом и телевизором. Решение о том, разрешат ли бизнесмену выйти под залог, пока не принято.

У прокуроров есть 10 дней, чтобы предъявить Ли обвинения. После обвинительного акта суд обязан вынести вердикт в течение трех месяцев.

Фактического главу Samsung обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь — подруге президента Южной Кореи. Ли Чжэ Ен отрицает злоупотребление служебным положением.

По данным следствия, Чхве Сун Силь заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно из-за этих фондов разгорелся коррупционный скандал, который привел к возможному импичменту.

Он перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов, чтобы правительство закрыло глаза на фактическую передачу руководящего поста в корпорации по наследству, когда президент компании Ли Гон Хи тяжело заболел.