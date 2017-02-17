Президент России Владимир Путин назвал отставки глав регионов в феврале естественным процессом — ротацией кадров, передает пресс-служба Кремля.

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», — объяснил он в ходе встречи с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Встреча состоялась вечером в четверг. Путин поблагодарил бывших глав субъектов за проделанную работу.

Президент пообещал «способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем». Он также выразил надежду на то, что отправленные в отставку главы регионов поддержат своих преемников.

В феврале в отставку были отправлены глава Бурятии Вячеслав Наговицын, глава Карелии Александр Худилайнен, а также губернаторы Пермского края Виктор Басаргин, Новгородской области Сергей Митин и Рязанской области Олег Ковалев.