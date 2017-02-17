Защита Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела «Кировлеса». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

«Сегодня мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Петру Офицерову. В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», — сказал он.

Приговор Навальному и осужденному вместе с ним бизнесмену Петру Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.

Ранее Ленинский районный суд Кирова приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального к пяти годам условно. Его и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес».

При этом Навальный заявил, что продолжит участвовать в избирательной кампании. Политик уверен, что условный срок позволяет ему участвовать в выборах президента, поскольку «в Конституции написано только о лицах, содержащихся в местах лишения свободы».

Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.