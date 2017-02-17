Олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх пообещала вернуть серебряную медаль Олимпиады-2012, передает ТАСС.

«Наталье пришло официальное уведомление. Мы обсудили эту ситуацию — она сдает медаль согласно процедуре — теперь для нее это просто кусок железа», — сказал тренер спортсменки Екатерина Куликова.

О намерении вернуть золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4х100 м, сообщила и легкоатлетка Александра Федорива.

Накануне Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обязала спортсменов вернуть 23 медали и другую олимпийскую атрибутику в Международный олимпийский комитет (МОК). В организации уточнили, что пока возвращена только одна медаль. Ее вернул участник мужской эстафеты 4х400 метров на Играх 2008 года в Пекине Антон Кокорин.

В начале февраля Наталья Антюх объявила о завершении спортивной карьеры. «Нет, все, хватит», — ответила Антюх на вопрос, будет ли она далее выступать на соревнованиях. Антюх добавила, что не стоит ли ожидать ее возвращения в качестве спортсменки.

Напомним, в начале декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентство (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.