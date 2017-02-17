Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о результатах опроса, согласно которым россияне будут готовы отчислять от 1 до 6 тысяч рублей каждый месяц в пользу накопительной части пенсии. Речь идет о новой пенсионной системе, одним из разработчиков которой выступает ЦБ — системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Ее дизайн предполагает, что граждане будут добровольно направлять в Фонд индивидуального пенсионного капитала от 0% до 6% заработной платы, а текущие 22% полностью пойдут на страховые пенсии. Откажутся от накопительной части, по данным ЦБ, 18% россиян.

Главная идея ИПК состоит в том, что государственная пенсия должна обеспечивать лишь базовые жизненные потребности человека, в то время как на «достойную пенсию» должны заработать сами граждане.



Набиуллина рассказала, что государство разрабатывает систему стимулов для привлечения россиян в новую систему. Среди вариантов — льготы по подоходному налогу, софинансирование взносов работодателем и различные госгарантии.

Комментируя судьбу накопительных пенсий, которые государство изымает последние несколько лет для покрытия дефицита Пенсионного фонда, Набиуллина заявила: «Мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены пенсионные накопления». Неясно также, что произойдет с негосударственными пенсионными фондами, в которых на сегодняшний день аккумулируется накопительная компонента.