Патриарх Кирилл назвал возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революции символом примирения народа. Об этом сообщает Интерфакс.

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», — сказал он на заседании Высшего церковного совета.

По его словам, когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих «стали ужаснейшей страницей национального разделения».

«Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными», — добавил патриарх.

Он отметил, что церковь молится о том, чтобы возвращение Исаакия «остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора».

10 января власти Санкт-Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор, сохранив при этом его музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. В частности, 12 февраля у собора прошел крестный ход за передачу РПЦ. В тот же день протестующие против встали кольцом вокруг собора.