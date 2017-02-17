Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчекно не подписал закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам, сообщает «Фонтанка.ру».

Представитель губернатора Юрий Шестериков на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 17 февраля заявил, что Полтавченко вернул законопроект на доработку. По мнению градоначальника, встречи с числом участников до 100 человек смогут проводиться без согласования со Смольным, но в заранее определенных местах. Сейчас список состоит из пяти утвержденных для митингов мест.

Отмечается, что такие поправки к закону значительно усложняют возможность встреч оппозиционных политиков с избирателями.

В разговоре с «Новой газетой» депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский поддержал решение губернатора Полтавченко: «Мне нечасто приходится соглашаться с губернатором, но это тот случай, когда градоначальник понимает нужды депутатов лучше парламентариев».

Вишневский подчеркнул, что перечень согласованных мест ситуацию не улучшит, поскольку часто при локальных конфликтах вроде вырубки парка или сноса дома собрание нужно проводить на месте. При этом он отметил, что нужно дождаться окончательной версии документа и отталкиваться от ее формулировки.

Напомним, что 8 февраля Законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосовало за приравнивание встреч депутатов с избирателями к митингам. Теперь они также регулируются федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Предложение об ужесточении закона внесли депутаты «Единой России» после акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она прошла в формате встречи с оппозиционными депутатами, так как власти не согласовали митинг.

Подготовила Мария Константиниди