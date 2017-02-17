Россия одобрила проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Протокол предусматривает участие российских специалистов в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых российскими и египетскими авиакомпаниями предполагается выполнение полетов на территорию России.

При этом сроки возобновления полетов пока не называются.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Египтом может быть возобновлено в марте.

«Закупленная биометрическая система сканирования персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза в каирском международном аэропорту еще не работает, пока идет монтаж оборудования, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе аппаратура запущена, но только в тестовом режиме. После того, как окончательно заработают все системы, должна приехать еще одна делегация экспертов из России для окончательной проверки второго терминала столичного аэропорта», — утверждал собеседник агентства ТАСС.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия приостановила авиасообщение с Египтом после крушения российского лайнера А321, разбившегося 31 октября на Синайском полуострове. Причиной авиакатастрофы был взрыв на борту. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».