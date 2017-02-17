Турция может выдать России подозреваемых в атаке на российский самолет Су-24, который был сбит на сирийско-турецкой границе в ноябре 2015 года, передает ТАСС со ссылкой замминистра юстиции России Максима Травникова.

По его словам, подозреваемые потенциально подпадают под вынесенный на ратификацию в Госдуме российско-турецкий договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче.

«Но при этом сам договор содержит определенные положения, которые создают препятствия для выдачи по некоторым основаниям, в частности, в случае, если есть основания полагать, что такие лица могут преследоваться по каким-то политическим или иным соображениям», — сказал Травников, отметив, что «Турция в принципе осуществляет выдачу своих граждан».

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Напомним, 24 ноября 2015 года истребитель турецких ВВС сбил российский бомбардировщик, на несколько секунд нарушивший воздушное пространство Турции. Экипаж Су-24 успел катапультироваться, однако один из пилотов был убит боевиками на земле, а во время операции по эвакуации второго пилота был убит сотрудник российского спецназа. Россия обвинила Турцию в предательстве, эвакуировала российских туристов из Турции и ввела продуктовые санкции против этой страны.

Российские власти неоднократно заявляли, что условием возобновления отношений с Турции является признание Анкарой вины за крушение Су-24, извинения со стороны турецких властей и компенсация ущерба России.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган принес России извинения за сбитый Су-24. Власти Турции опровергли факт того, что Эрдоган приносил извинения стране — это было извинение перед семьей погибшего пилота Олега Пешкова.

Ответственность за убийство Пешкова взял на себя полевой командир Альпарслан Челик, распространивший заявление о том, что именно он со своими подчиненными расстрелял пилота.