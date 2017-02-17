Следственный комитет завершил расследование в отношении фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, рассказал адвокат Илья Новиков.

Илья Новиков будет представлять интересы Бученкова вместе с адвокатом Светланой Сидоркиной, которая ранее защищала активиста.

«Суд начнется в апреле-мае. Это будет зависеть от того, как пойдет ознакомление с материалами дела», — сказал адвокат.

Он не исключил, что дело могут вернуть в прокуратуру. «Мы будем ходатайствовать об этом», — добавил Новиков.

В январе Мосгорсуд признал законным продление ареста Дмитрию Бученкову. Он остается в следственном изоляторе до 6 марта 2017 года.

Активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года. Его обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Сам Бученков настаивает, что его не было на «Болотной площади» 6 мая 2012 года — он приехал из Нижнего Новгорода в Москву в этот день только поздно вечером. Защита Бученкова ранее собрала доказательства того, что Бученков и настоящий подозреваемый по «болотному делу» — разные люди.