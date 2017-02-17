Россиянина Виталия Попова, создавшего сайт ɢoogle.com, через суд лишили права на это домен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого Попова.

Компания Google посчитала, что сайт, который отличается от их классического доменного имени на один символ (использован Unicode-символ 0262 – «ɢ» вместо буквы «G»), используется Поповым для распространения вредоносного програмного обеспечения (ПО), рассылки спама и сбора персональных данных. Попов утверждает, что ни рассылкой вредоносного ПО, ни фишингом он не занимался, а компания Google хочет отобрать у него собственность.

«Мой домен никогда не перенаправлял пользователей на сайты, распространяющие вредоносные программы, или сайты, разглашающие личную или конфиденциальную информацию», — заявлял Попов.

1 февраля Google Inc. обратилась с жалобой на россиянина в организацию досудебного урегулирования National Arbitration Forum Inc.