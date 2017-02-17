Следственный Комитет России проводит доследственную проверку обоснованности выплаты бонуса гендиректору директору «Почты России» Дмитрию Страшнову.

«Сейчас проходит доследственная проверка», — сказал Страшнов в ответ на вопрос RNS.

От дальнейших комментариев глава «Почты России» отказался.

Напомним, что ранее, в конце ноября 2016 года Генпрокуратура просила Следственный комитет возбудить уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными при выплате бонуса в размере 95,4 млн. Речь шла о вознаграждении, которое выплатили Страшнову в июне 2015 года по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

Горшков Илья