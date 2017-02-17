В МВД России опровергли информацию о проверке фильма Би-би-си о российских футбольных фанатах, рассказала ТАСС официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ, о том, что МВД России начало проверять фанатов, которые снялись в иностранном фильме, не соответствует действительности», — сказала Волк агентству.

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Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС сообщило, что МВД и Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) заинтересовались личностями российских футбольных фанатов, которые дали интервью авторам фильма. Указывалось, что после установления личностей их вызовут для дачи показаний и проведения профилактической беседы.

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что проблемы с футбольными фанатами есть не только в России, но и во всем мире.

«Фанатское движение сегодня — это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?» — рассказал Виталий Мутко.

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в беседе с РБК отметил, что «фильм попахивает политическим заказом». При этом он подчеркнул, что фильм «разрекламировал англичанам силу русского духа футбольного фаната».

Российское посольство в Лондоне посчитало, что этот фильм создан с целью дискредитации предстоящего чемпионата.

В ночь на 17 февраля Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных фанатах. Они якобы готовы отомстить английским болельщикам во время Чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, за беспорядки июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

Подготовила Юлия Суханова