Подразделение военной полиции из Чечни, с декабря минувшего года выполняющее боевые задачи в Сирии, может задержаться там до августа, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителя республиканских силовых структур.

Издание пишет, что изначально командировка планировалась сроком на один месяц, однако затем ее продлили. Эту информацию подтвердили и близкие самих военных. «Кавказскому узлу» они сообщили, что им неизвестны причины такого решения.

«Когда наших ребят туда отправляли, говорили, что командировка будет всего месяц, и что они будут охранять военный аэродром. Но потом их почему-то отправили в Алеппо, а командировку продлили с одного месяца до трех. Теперь же говорят, что их оставят там еще как минимум на полгода. Непонятно, зачем их оставляют еще на несколько месяцев», — сказала корреспонденту родственница военнослужащего Иман.

Большинство жителей Чечни, опрошенных изданием, негативно относятся к отправке военнослужащих из республики в Сирию.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram признал факт отправки в Сирию чеченских военнослужащих. В феврале он рассказал, что в задачи полицейских в Сирии входит сохранение мира на освобожденных территориях арабской республики.

В начале января «Новая» писала о подготовке для участия в операции в Сирии военнослужащих этнического батальона 46 ОБРОН Нацгвардии, базирующейся в Чеченской республике. А также о том, что для участия в операции в Сирии рекрутируют сотрудников чеченской полиции и отвечает за рекрутинг именно депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Факт подготовки чеченских военнослужащих Нацгвардии после публикации «Новой газеты» никто ни опроверг: ни Кадыров, ни Министерство обороны, ни Национальная гвардия. Хотя «Новая газета» в публикации представила анализ федерального законодательства, согласно которому отсутствуют законные основания для отправки в Сирию военнослужащих Национальной гвардии.