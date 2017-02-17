Благовещенский городской суд приговорил полицейского к полутора годам колонии-поселения за убийство при задержании, сообщил адвокат подсудимого Константин Ермаков.

Сотрудника полиции признали виновным по части 2 статьи 108 УК (убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление).

По версии следствия, вечером 23 декабря 2015 года полицейские приехали к кафе «Китай-город» на Магистральной улице, где произошла драка. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить конфликт, пьяный 27-летний мужчина ударил одного из своих противников по лицу. Полицейский попытался остановить его, но получил удар рукой в грудь и упал.

После этого молодой человек побежал в сторону гаражей. Другой полицейский погнался за ним, сделал предупредительные выстрелы, а затем выстрелил убегавшему «в левую заднебоковую поверхность туловища». Пострадавший вскоре скончался в Амурской областной больнице.

Адвокат подсудимого Константин Ермаков уточнил, что «стычка» началась в самом кафе «Китай-город». И только после того, как три наряда полиции прибыли на место и вывели всех участников конфликта на улицу, пытаясь задержать их, началась «страшная драка». В результате многие участники получили ранения.

По словам адвоката, пострадавший прибыл на место драки, чтобы помочь своим друзьям. Именно он, оказывая сопротивление, ударил одного из полицейских в грудь и попытался сбежать.

«Мой подзащитный погнался за ним, производя предупреждающие выстрелы, и настиг его спустя полкилометра в темном районе в гаражах. Мужчина понял, что полицейский один, остановился, развернулся и замахнулся на моего подзащитного. Пострадавший пытался сделать выпад, чтобы вырубить моего подзащитного, но не успел. Полицейский выстрелил ему в ноги, но не рассчитал после длительного забега и попал в бок», — рассказал адвокат.

Ермаков обратил внимание, что «скорая», которую вызвал полицейский, прибыла на место только через 40 минут, в то время как в протоколе записано 15 минут.

Ранее сообщалось, что погибший привлекался к уголовной ответственности за грабежи. В августе 2016 года СК утверждал, что молодого человека планируют судить по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Константин Ермаков заявил «Новой газете», что уже обжаловал приговор. По его словам, если решение Благовещенского городского суда вступит в силу, он будет обжаловать его в Конституционном суде.

Подготовил Андрей Дубровский