Министерство культуры России обязало студию режиссера Алексея Учителя «Рок» переснять фильм о Ермаке, поскольку представленный сценарий не соответствовал заявленному. За перенос сроков сдачи фильма студия будет оштрафована, сообщили «Новой газете» в пресс-службе ведомства.

«Между Министерством культуры Российской Федерации и ООО «ТПО «РОК» заключено соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии (35 миллионов рублей) на производство национального фильма “Позвоните Ермаку” (рабочее название: “Сокровища Ермака”). Изначально представленный сценарий не соответствовал заявленному в отборе на получение субсидии, что привело к отказу в приеме фильма», — рассказали в пресс-службе.

Также в Минкульте сообщили, что ведомство предложило студии два варианта: либо переснять картину по утвержденному сценарию, либо вернуть выделенные из бюджета 35 млн руб. Студия решила переснять фильм.

«У студии действительно было два варианта, однако стоит отметить, что ни один из них не предполагал отмены штрафа за неисполнение обязательств по соглашению», — подчеркнули в Минкульте.

Фильм будет переснят и вновь представлен в департамент кинематографии Минкультуры России в конце 2017 года. В ведомстве подчеркнули, что «лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии». За перенос сроков сдачи фильма киностудия будет оштрафована, добавили в ведомстве. Сумму штрафа в ведомстве не уточнили.

Средства на съемки картины о завоевателе Сибири Ермаке Тимофеевиче были выделены в 2014 году. По заявленному сценарию фильм должен был рассказывать о школьнике, который выходит на след клада Ермака.

Ранее разгорелся скандал с другим фильмом Алексея Учителя «Матильда». Депутат Госдумы Наталья Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. Она рассказала о 20 тысячах обращений, поступивших на ее имя, против «Матильды».

Поклонская также попросила проверить на экстремизм движение «Христианское государство — Святая Русь», пригрозившее поджигать кинотеатры за показ «Матильды».

В свою очередь Алексей Учитель попросил Генпрокуратуру оградить творческий коллектив фильма от «действий лиц экстремистской направленности», а также защитить и от «клеветнических измышлений» самой Поклонской.

Фильм «Матильда» повествует о романе еще не вступившего на престол Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.