Европейская комиссия постановила, что решение литовского регулятора приостановить на три месяца вещание российского телеканала «РТР-Планета» (ВГТРК) соответствует законодательству Европейского союза.

«Сегодняшнее решение подчеркивает важность борьбы с разжиганием ненависти», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что, принимая меры по временной приостановке трансляции телеканала, Литва действовала на основании Директивы по телерадиовещанию (AVMSD), которая запрещает разжигание ненависти. Еврокомиссия сочла решение литовских властей в отношении «РТР-Планета» соразмерным и обоснованным.

Напомним, в ноябре литовская комиссия по теле- и радиовещанию решила приостановить до 21 февраля трансляцию телеканала «РТР-Планета» за подстрекательство к войне, национальной розни и ненависти, так как в одной из программ, вышедших в эфир, прозвучало заявление Владимира Жириновского о возможных ответных мерах со стороны России на размещение в Европе системы ПРО.

Эксперты в сфере телевещания расценили заявление российского политика как подстрекательство к войне, насилию и физической расправе с США, Румынией, Чехией, Польшей и странами Прибалтики.

Телеканал «РТР-Планета» ранее уже был под запретом в Литве. Так, в 2015 году страна впервые в истории ЕС на три месяца прервала вещание телеканала, зарегистрированного на территории Европы, из-за нарушения литовского закона об информировании общественности. Тогда поводом для решения Вильнюса был призыв Владимира Жириновского в телепрограмме «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» за 18 января к «маленькой, но победоносной войне в Донбассе, Киеве и Брюсселе».

Власти прибалтийских республик неоднократно заявляли о том, что у них есть вопросы к содержанию передач русскоязычных и российских каналов, транслируемых в этих государствах.