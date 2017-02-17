Госдума ратифицировала дополнительный четвертый протокол к Европейской конвенции о выдаче преступников, сообщает ТАСС.

Документ был подписан 24 февраля 2015 года в Страсбурге. Протокол предусматривает внесение поправок и дополнений в несколько положений Европейской конвенции о выдаче.

Делается это «с целью ее адаптации к современным требованиям при осуществлении международного сотрудничества в сфере выдачи лиц, в отношении которых компетентные органы запрашивающей стороны осуществляют судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются этими органами для приведения в исполнение приговора».

Кроме этого, протокол касается вопросов истечения сроков давности, порядка транзита и выдачи в третье государство. Ряд положений документа направлен на упрощение процедуры составления и направления запросов о выдаче и транзите выданного лица.

В сопроводительных документах поясняется, что «реализация протокола будет способствовать дальнейшему совершенствованию международного сотрудничества в области выдачи».

Ранее в пятницу стало известно о возможной выдаче Турцией России подозреваемых в атаке на российский самолет СУ-24, сбитый в ноябре 2015 года на сирийско-турецкой границе. Госдума ранее ратифицировала договор с Турцией о выдаче и уголовным делам. Документ был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года.

Подготовила Юлия Суханова