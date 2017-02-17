Добровольно ушедшие в этом году в отставку губернаторы будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

«Да, они будут представлены к госнаградам», — подтвердил телеканалу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку главой Бурятии Вячеславом Наговицыным, главой Карелии Александром Худилайненом, а также губернаторами Пермского края Виктором Басаргиным, Новгородской области Сергеем Митиным и Рязанской области Олегом Ковалевым.

Президент поблагодарил их за проделанную работу и назвал ротацию глав регионов «естественным процессом».

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», — сказал он.