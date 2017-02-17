Сразу три три СМИ — «Ведомости», РБК и Интерфакс — со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщили о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко передал Исаакиевский собор РПЦ без согласования с президентом России Владимиром Путиным.

По словам чиновника, социологические опросы показали противоречивое отношение к передаче собора: если по России в целом население поддерживает это решение, то жители самого Санкт-Петербурга выступают против.

Собеседник предположил, что сейчас прорабатывается вопрос о совместном использовании Исаакиевского собора церковью и городом. Для этого может быть создано государственно-конфессиональное партнерство.

Позже Интерфакс сообщил о том, что власти Санкт-Петербурга отказались комментировать эту информацию.

10 января власти Санкт-Петербурга заявили о намерении передать РПЦ Исаакиевский собор, сохранив при этом его музейную функцию.

Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения. В частности, 12 февраля у собора прошел крестный ход за передачу РПЦ. В тот же день протестующие против встали кольцом вокруг собора.

Против передачи Исаакиевского собора выступили и представители музейного сообщества, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Патриарх Кирилл назвал передачу собора поводом для примирения, напомнив, что решение принято в год столетия Октябрьской революции.