«Почта России» планирует до лета сократить около 35% сотрудников управленческого персонала в московском филиале, чтобы поднять зарплаты почтальонам, операторам и начальникам отделений рыночного уровня, передает РИА Новости.

«Операторам и почтальонам мы планируем повышение зарплаты до рыночного уровня с 1 июня этого года за счет оптимизации численности аппаратов управления», — сказал заместитель главы «Почты России», директор московского макрорегиона Сергей Малышев, выступая на презентации проекта «Почта без очередей».

По словам Малышева, планируется повысить зарплаты почтальонам до 25 тысяч рублей, а операторам — до 30 тысяч. Повышать зарплаты планируется, за счет сокращения сотрудников, выполняющих дублирующие функции.

«Люди чуть больше будут отрабатывать. Много мероприятий нужно сделать, чтобы понять, что у нас либо работают качественно и загружены все 8 часов в день, либо некачественно и делают какие-то дублирующие функции. Задача — эту работу закончить в ближайшее время, чтобы к июню скопился какой-то резерв фонда отплаты труда, чтобы мы могли вывести зарплаты в Москве на рыночный уровень», — сказал он.

В январе глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин спрогнозировал рост зарплат в 2017 году. «Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная», — сказал он. При этом, как утверждает Топилин, уровень безработицы в стране останется прежним.

Подготовил Илья Горшков