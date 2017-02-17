В Северной Осетии задержали четверых координаторов «групп смерти» в социальных сетях, сообщается на сайте регионального правительства. Данную информацию «Новой газете» подтвердили в пресс-службе правительства.

«Сотрудники МВД обнаружили и задержали четверых жителей республики (из них двое несовершеннолетних), выполнявших роль координаторов “групп смерти”, которые отправляли смс знакомым с предложением вступить в игру. Задержанные объяснили свой поступок желанием разыграть товарищей», — говорилось в сообщении.

В правительстве также отметили, что в рамках проверки полицейские выяснили, что в одной из наиболее многочисленных «групп смерти» состоит около 700 жителей Северной Осетии.

По данным властей, в 2015 году несовершеннолетние в Северной Осетии совершили восемь попыток суицидов, четыре из которых окончились смертью. В 2016 году попыток было шесть, при этом ни одной завершенной.

«На отчаянный шаг детей толкают разные причины, среди которых личностные переживания, конфликты с родными, переживания по поводу сдачи экзаменов, “несчастная” любовь и другие», — отметили в правительстве.

Вместе с тем сообщается, что «в районах республики наблюдается тенденция сокращения ставок педагогов-психологов, а также учреждений дополнительного образования, что влечет за собой незащищенность детей “группы риска” от современных антисоциальных веяний».

В МВД по Северной Осетии «Новой газете» рассказали подробности задержания.

«После сообщений о «группах смерти» в социальных сетях, МВД начало проверку пользователей, которые живут у нас в республике. Мы обратили внимание на тех, кто много времени в таких группах проводит. При проверке выяснилось, что школьники решили зло подшутить над товарищами. Зная личные данные (адреса, маму, папу), они отправляли смс своим знакомым, чтобы запугать», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанных отпустили после воспитательной беседы с сотрудниками правоохранительных органов.